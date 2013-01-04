Самая образцовая семья Самарканда

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 3 января определены победители смотра-конкурса "Самая образцовая семья", организованного по инициативе областного отдела фонда "Махалла" и других спонсорских организаций.

В мероприятии, проведенном в целях дальнейшего укрепления института семьи, повышения значения семьи в обществе, а также ее всесторонней поддержки, приняли участие 16 семей, победившие на районных и городских этапах смотра-конкурса.

Участники конкурса состязались по трем условиям. Они показали свои видеоролики о роли родителей в семье, сценические постановки о решении возникающих проблем в семейной жизни, а также продемонстрировали собственные интеллектуальные способности.

По итогам конкурса первое место заняла семья А.Санокуловых, проживающая в махалле "Зарифобод" города Каттакургана. Последующие места заняли семьи В.Эшонкуловых из Самаркандского района и И.Усановых из Пастдаргомского района.

Победителям вручены ценные подарки и верительные грамоты от имени организаторов конкурса.

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