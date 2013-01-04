"ДЭУ Текстайл Бухоро" - план по экспорту выполнен

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Свыше 10 тысяч 650 тонн пряжи отправило общество с ограниченной ответственностью "ДЭУ Текстайл Бухоро" своим зарубежным партнерам по итогам девяти месяцев 2012 года. Тем самым план по экспорту продукции был выполнен.

Как сообщили на предприятии, по планам годовой экспорт продукции должен составить 660 тонн пряжи двойной намотки и 16 тысяч тонн обычной пряжи. Все это отправится партнерам более чем из 20 стран мира.

Напомним, что в 2009 году южнокорейская корпорация "ДЭУ Интернейшнл Корпорейшн" инвестировала в проект создания в Бухаре ООО "ДЭУ Текстайл Бухоро" 52 миллиона 500 тысяч долларов США. Предприятие оснащено современным оборудованием, произведенным в США, Франции, Италии, Швейцарии и Японии.

В данное время на предприятии трудятся 770 человек, многие из которых свой профессии обучались здесь же в ходе трехмесячных курсов по методу "усто-шогирд".

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