



Правильно подбирайте одежду



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. 3 января по инициативе Навоийского регионального отделения Экологического движения Узбекистана в зале заседаний областной санитарно-эпидемиологической станции прошел "круглый стол" на тему "Санитарно-гигиенические и экологические требования, предъявляемые к одежде". Участникам мероприятия была представлена информация о вреде для здоровья людей неправильно подобранной одежды, особенно из синтетической ткани, и его последствиях, которые могут вызвать у человека различные кожные и аллергические заболевания, отрицательно влиять на рост детей и подростков, влиять на психику и способствовать появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Присутствовавшим на беседе было рекомендовано вести разъяснительную работу в учебных заведениях, организациях здравоохранения и по месту проживания граждан, правильно подбирать одежду не только по их внешнему виду, но и по качеству ткани, из которой она изготовлена. В работе "круглого стола" приняли участие работники здравоохранения, экологи, преподаватели, модельеры, представители молодежной организации "Камолот", самоуправления граждан и средств массовой информации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи