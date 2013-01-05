В Узбекистане утверждены положения Госкомитета и Госинспекции связи

ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане утверждены положения о Государственном комитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий и о Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (ПКМ №355 от 19 декабря 2012 года).

В положении о Госкомсвязи определены статус, основные задачи, функции, права и организационные основы деятельности комитета. Согласно документу, Госкомитет является органом государственного управления, осуществляющим государственную политику в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, использования радиочастотного спектра и распространения теле-радиопродукции зарубежных СМИ на территории Республики, а также специально уполномоченным органом в области использования электронной цифровой подписи.

Комитет в своей деятельности подотчетен Кабинету Министров Республики Узбекистан. Он также выполняет функции рабочего органа Координационного совета по развитию компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий.

Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий является органом государственного надзора за выполнением и соблюдением хозяйствующими субъектами в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, требований нормативно-правовых актов, государственных и отраслевых стандартов, технических регламентов, лицензионных требований и условий, установленного порядка использования сертифицированного оборудования, нормативов качества услуг телекоммуникаций, почтовой связи, распространения периодической печати в области связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, а также внедрением и эффективным использованием информационных и телекоммуникационных технологий в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах.

Инспекция входит в структуру Госкомсвязи. Решения инспекции, принимаемые в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения всеми органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, иными организациями, хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, распространения периодической печати.

Правительство также утвердило организационную структуру Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий с предельной общей численностью персонала в 218 единиц. Из них управленческий персонал – 19 единиц, производственный персонал – 153 единицы, вспомогательный персонал – 46 единиц.

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