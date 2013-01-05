В Узбекистане запретили перевозить сжиженный газ автотранспортом

ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с 1 января вступил в силу запрет на перевозку сжиженного газа автотранспортом по территории Республики. Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров Республики Узбекистан (ПКМ №362 от 26 декабря 2012 года).

Решение принято в целях обеспечения государственной безопасности, защиты общественного порядка, жизни и здоровья населения, а также охраны окружающей природной среды.

Согласно документу, с 1 января 2013 года запрещается транзит сжиженного газа (код ТН ВЭД – 2711) через таможенную территорию Республики Узбекистан автомобильным транспортом.

Правительство поручило Государственному таможенному комитету и Министерству внутренних дел в случаях незаконного транзитного перемещения сжиженного газа через таможенную территорию Узбекистана принимать соответствующие меры по обращению указанного объема сжиженного газа в доход государства в установленном законодательством порядке.

УЗИНФОРМ