Пожарники Наманганской области подводят итоги минувшего года

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. В 2012 году огнеборцы Наманганской области проверили противопожарное состояние почти 13 тысяч объектов, более 51 тысячи частных и 1128 многоэтажных жилых домов, причем выявленные ими недостатки устраняются. Эти данные приводит начальник управления пожарной безопасности Наманганского областного УВД подполковник Бойназар Дедабаев.

Также, по его словам, приняты меры в отношении 4466 руководителей и граждан, общая сумма штрафов превышает 84 млн. сумов. На многих важных объектах, жилых массивах проведены тактико-специальные учения.

В дополнение к указанным мероприятиям представители УПБ проверили водоемы, находящиеся в ведении управлений народного, среднеспециального профессионального образования и здравоохранения.

"Выяснилось, что многие насосы неисправны, имеют место перебои с водой, не предусмотрена подача воды самотеком. К сожалению, большинство водоемов сооружено в советские времена по проектам, разработанным для средней полосы России, особенности местного рельефа не учитывались. Они расположены выше уровня земли и при наполнении цистерны пожарного автомобиля в экстремальной ситуации возникают проблемы. А ведь всем понятно, что цена промедления на пожаре – человеческая жизнь", – поясняет Бойназар Дедабаев.

"Выход мы видим в коренной модернизации конструкции водоемов, которую надо проводить незамедлительно. При этом следует сделать упор на использование проточной воды из арыков, каналов и прочем", – продолжает начальник УПБ.

По его словам, сейчас в Наманганском инженерно-педагогическом институте ведется работа над проектом подземного водоема для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, предварительные результаты обнадеживают. Это позволит не только повысить эффективность работы, но и сэкономить большие средства и ценные ресурсы, снизить риск возгорания, ведь пожары зачастую происходят из-за перебоев в энергоснабжении, подчеркивает Б. Дедабаев.

Большое внимание УПБ уделяет активной агитационно-пропагандистской работе. Так, проводятся конкурс детского рисунка "Пожарная безопасность – глазами детей", а также конкурс на лучшую статью, рассказ, стихи, проводимый среди известных и начинающих авторов, а в школе № 11 открылся класс пожарной безопасности, где дети могут получить жизненно важные знания и навыки.

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