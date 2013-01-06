Наманганский храм готовится к Рождеству

Наманганский храм готовится к Рождеству06.01.2013 16:13
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском храме архангела Михаила в разгаре подготовка к одному из самых любимых праздников – Рождеству Христову.
Как говорит настоятель храма отец Борис, помимо традиционной утренней службы, в храме также пройдет небольшое представление. Девушки и юноши из числа прихожан прочитают рождественские тропари, стихотворения о рождении Спасителя человечества. А в ответ получат подарки со сладостями.
Также усилиями православной общины будет наряжена рождественская елочка.
Стоит сказать, что праздничные службы обычно собирают весьма значительное число верующих – до 200 человек приходит на службы в храм во время Пасхи или Рождества.
Однако, по словам местного батюшки, на этот раз желающих отстоять праздничную службу ждет нелегкое испытание: в храме очень холодно. Впрочем, отсутствует отопление и в соседних домах – не хватает газа. Именно по этой причине в храме не будет всенощной службы, как положено по чину.
УЗИНФОРМ