Наманганский храм готовится к Рождеству

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском храме архангела Михаила в разгаре подготовка к одному из самых любимых праздников – Рождеству Христову.

Как говорит настоятель храма отец Борис, помимо традиционной утренней службы, в храме также пройдет небольшое представление. Девушки и юноши из числа прихожан прочитают рождественские тропари, стихотворения о рождении Спасителя человечества. А в ответ получат подарки со сладостями.

Также усилиями православной общины будет наряжена рождественская елочка.

Стоит сказать, что праздничные службы обычно собирают весьма значительное число верующих – до 200 человек приходит на службы в храм во время Пасхи или Рождества.

Однако, по словам местного батюшки, на этот раз желающих отстоять праздничную службу ждет нелегкое испытание: в храме очень холодно. Впрочем, отсутствует отопление и в соседних домах – не хватает газа. Именно по этой причине в храме не будет всенощной службы, как положено по чину.

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