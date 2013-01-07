Беседа в махалле

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. В махаллинском сходе граждан "Янгичек" Дангаринского района Ферганской области 7 января состоялась открытая беседа, посвященная обсуждению Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране.

В ней участвовали сотрудники активисты махалли, районного отделения народного образования, преподаватели общеобразовательных школ, представители районного хокимията, депутаты районного Кенгаша народных депутатов и жители схода граждан.

Участники беседы также обсудили вопросы привлечения женщин к деятельности местных органов власти, обеспечения участия женщин в избирательных мероприятиях различного уровня, а также повышения их политической активности.

Вместе с этим были затронуты проблемы района, касающиеся обеспечения исполнения государственных программ и проектов правительства.

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