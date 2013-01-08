Собрание в районе

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. В Ургутском районе Самаркандской области 7 января прошло собрание районного Кенгаша народных депутатов, посвященное дальнейшему совершенствованию деятельности депутатов и повышению эффективности их работы.

В процессе собрания обсуждены проблемы, связанные со строительством автодорог, магистралей, подготовкой кадров в автодорожной сфере, строительством жилых поселков в районе, а также с обеспечением питьевой воды жителей отдаленных населенных пунктов района.

На собрании также рассмотрены организационные и методические вопросы повышения эффективности деятельности депутатских групп, освещен план работы постоянных комиссий в предстоящем году.

УЗИНФОРМ