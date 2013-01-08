В целях обеспечения мира и согласия

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. В академическом лицее города Самарканда 7 января состоялось мероприятие на тему "Борьба против догматизма и миссионерства, укрепление толерантности конфессий и межнационального согласия".

В мероприятии, организованном по инициативе городского хокимията, областного управления среднеспециального профессионального образования, приняли участие преподаватели лицея, активисты махаллинских сходов граждан, аксакалы, советники по духовно-просветительским вопросам махаллей, члены ОДМ "Камолот", представители различных конфессий и религий, а также сотрудники хокимията.

Участники мероприятия говорили о мире и стабильном развитии в Узбекистане, межнациональном, межконфессиональном согласии и толерантности в стране. Подчеркнута негативная обстановка в других странах, где все еще продолжаются массовые беспорядки на религиозной или национальной почве.

В ходе беседы также освещена роль национальных культурных центров, сходов граждан махаллей и религиозных организаций в обеспечении дружбы и понимания среди народа.

УЗИНФОРМ