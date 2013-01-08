В Узбекистане отметили Рождество Христово

ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. 7 января православные Узбекистана отметили один из главных праздников Православной Церкви – Рождество Христово. Основные мероприятия прошли в Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента, где в воскресенье вечером было совершено всенощное бдение.

Высокопреосвященнейший Викентий, митрополит Ташкентский и Узбекистанский совершил в соборе божественную литургию. Ему сослужили клирики Свято-Успенского собора иеромонах Варфоломей (Гречушкин), иерей Сергий Алахтаев, иерей Игорь Лосев, протодиакон Александр Несин, диакон Андрей Тонких, диакон Олег Лин, диакон Андрей Лин.

После прочтения Евангелия митрополит Викентий зачитал Рождественское послание настоятеля РПЦ главы Московского патриархата, сообщает пресс-служба Комитета по делам религий Узбекистана.

УЗИНФОРМ