Укрепление института семьи – приоритетное направление работы махаллинских комитетов

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. 7 января в хокимияте города Карши прошло собрание председателей махаллинских комитетов со всей области, на котором обсуждались вопросы выполнения поставленных задач по укреплению института семьи. Эти задачи включают в себя меры по материальной и моральной поддержке молодых семей, проведение специальных бесед с населением по предупреждению ранних и родственных браков, укреплению статуса женщин в семье и обществе и воспитанию молодого поколения.

Обсуждая указанные задачи, участники пришли к мнению, что в этом году предстоит огромный объем работы, в которой значимых результатов можно добиться только сообща. То есть, необходимо укрепить сотрудничество с общественными организациями, в первую очередь, с областным Комитетом женщин и представителями хокимиятов, ответственных за работу в социальной сфере и здравоохранении.

В рамках выполнения задачи по повышению образовательного и морального статуса семей запланированы семинары и беседы с молодыми семьями, подростками, в которых примут участие психологи, педагоги и врачи различных направлений.

В ходе обсуждение вопросов материальной поддержки семей было отмечено, что необходимо задействовать максимальное количество ННО, действующих в области, которые имеют возможность получения грантов от государственных фондов и учреждений на реализацию социальных проектов.

Также были затронуты вопросы кадровой работы махаллинских комитетов, руководителям которых было рекомендовано принимать на работу людей с высшим образованием и высокой культурой. В качестве консультантов и помощников разрешено принимать на работу людей с богатым жизненным опытом, как правило, имеющих большое уважение среди жителей махалли. Затем участники были ознакомлены с положениями Указа Президента «О дополнительных мерах по стимулированию труда работников органов самоуправления граждан», в соответствии с которым значительно повысились их доходы, а также проработаны вопросы оплаты труда помощников махаллинских комитетов.

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