Расширение производства

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. 7 января в СП "Cotton Road", действующем в городе Карши, состоялась встреча с немецкими коллегами фирмы "Schenk", с которыми был заключен контракт на поставку новой серии технологического оборудования для производства трикотажных изделий. Согласно договору немецкие специалисты обеспечат поставку технологического оборудования и произведут его установку.

Как пояснили специалисты СП "Cotton Road", первая партия оборудования в количестве 85 единиц швейного оборудования поступит уже в феврале. В мае этого года запланирована закупка еще 80 машин этой же марки, но по согласованию с поставщиком количество оборудования и сроки могут быть изменены. Анвар Курбанов, специалист по швейному производству, рассказал о преимуществах нового оборудования.

По его словам, немецкие машины с программным обеспечением предназначены для выполнения самых разных операций, пошива как верхней одежды, так и нательного белья из кроенного трикотажа. Машины подключены к пневматической линии сжатого воздуха, что существенно увеличивает производительность, при условии сохранения стабильного уровня качества продукции.

Весь парк машин, ранее используемых в производстве трикотажа, будет полностью заменен, а штат сотрудников будет увеличен на 45 человек. Появятся новые должности – контролеры, в задачи которых будет входит проверка качества материала для заготовок, самих заготовок (полуфабрикатов) и готовых швейных изделий.

Будет расширен ассортимент выпускаемой продукции: дизайнеры СП уже разработали несколько видов нательного белья, верхней одежды и рабочей формы, а также ассортимент фурнитуры и аксессуаров любого уровня сложности. Появится новая упаковка двух видов: индивидуальная из полипропилена с фирменным знаком СП и групповая упаковка из полипропиленовых мешков с маркировкой изделий и наклейками фирмы.

По словам руководителя отдела экспорта и импорта СП Сардора Хасанова, это производство новых видов продукции существенно расширит экспортные возможности предприятия. Если ранее фирма производила только хлопчатобумажные ткани, а продукция экспортировалась в 4 страны, то с производством трикотажных изделий высокого качества география экспорта увеличится, как минимум, до 10 стран.

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