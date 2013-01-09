Встреча в районе

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. 8 января в Алтиарикском районе Ферганской области прошла встреча хокима Ферганской области Ш.Ганиева с руководителями фермерских хозяйств района, которая была посвящена дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли.

На мероприятии также присутствовали руководители и члены Совета фермеров Ферганской области, хоким района и его заместители, фермеры и дехкане, активисты района и другие.

В процессе встречи основная тема разговора касалась проведенных в районе работ по обеспечению исполнения Указа главы государства "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане" от 22 октября 2012 года.

Участники обсудили достижения области в отрасли сельского хозяйства, планомерного и рационального использования земельных, водных и материально-технических ресурсов, что помогло повысить производственные показатели, и укрепить финансово-техническую базу.

Не остались в стороне и задачи недавно образованного Совета фермеров Узбекистана, члены которого должны создать все условия для эффективной работы фермерских хозяйств.

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