Бухарская биофабрика спасет весенний урожай

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Энтомологи бухарской районной станции защиты растений в эти дни заняты заражением ячменя личинками ситотроги. Полезного энтомофага, который созреет к весне, хватит чтобы защитить все фермерские угодья без использования вредных ядохимикатов.

Биофабрика, расположенная в сельском сходе граждан "Работикалмок" Бухарского района Узбекистана, обеспечивает своей продукцией на договорной основе 176 фермерских хозяйств. Полезные энтомофаги, выращиваемые на линиях фабрики, уже много лет спасают урожай этих земель.

Только за минувший год за свою работу энтомологи получили 98 миллионов сумов.

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