Парламент Узбекистана готовится к очередному пленарному заседанию

ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Законодательная палата Олий Мажлиса проведет на днях очередное пленарное заседание. Вопросы, вносимые в его повестку дня, 9 января в предварительном порядке обсуждались на заседаниях фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения.

На заседании нижней палаты, в частности, будут рассмотрены проекты законов:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства по профилактике и лечению туберкулеза",

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с кардинальным сокращением лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур",

"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об аудиторской деятельности",

"О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан и Семейный кодекс Республики Узбекистан, направленных на совершенствование института семьи",

"О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан".

Как отметили депутаты, принятие данных законопроектов будет иметь большое значение для дальнейшего углубления экономических реформ, развития предпринимательства, охраны здоровья граждан и защиты прав детей в Республике.

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