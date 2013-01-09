



В Ташкенте проведен тренинг по правам ребенка



ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. 8 января в Национальной библиотеке Узбекистана состоялся интерактивный тренинг на тему "Права ребенка". В нем приняли участие ученики 7-9 классов общеобразовательных школ столицы. Цель мероприятия заключалась в повышении осведомленности учащихся и понимания вопросов, связанных с реализацией прав ребенка. Организаторами семинара выступили Национальная библиотека Узбекистана в сотрудничестве с представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане. Тренинг проведен в рамках фотовыставки "Все права – всем детям", которая открыта в библиотеке до 10 января. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи