



Фонд "Соглом авлод учун" провел ряд мероприятий для детей



ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января в Узбекском Молодежном театре для 50 детей из малообеспеченных семей прошло представление "Возлюбленная принцесса", организаторами которой стал международный неправительственный фонд "Соглом авлод учун". Стоит отметить, что фонд ежегодно проводит ряд мероприятий в рамках государственной программы для детей из малообеспеченных семей, воспитанников домов "Мехрибонлик" и "Мурувват". Параллельно во Дворце искусств имени Алишера Навои 200 детям из 4-х районов города Ташкента был продемонстрирован фильм "Сехрли калпокча". Кроме того, 8 января на благотворительной основе прошла новогодняя сказка, а 4 января совместно с театром имени Алишера Навои в концертном зале дворца "Истиклол" ребятам показали новогоднюю сказку "Снежная королева". Данные мероприятия сделали зимние каникулы еще интереснее. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи