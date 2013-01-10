В янгикурганской школе появилось автономная система отопления

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. Недавно в школе № 7, что в селе Корапалвон Янгикурганского района Наманганской области появилась автономная система отопления. За счет бюджетных средств установлено пять мини-котлов, что позволило наладить бесперебойную подачу тепла.

Надо отметить, что всего несколько лет назад родители не хотели пускать детей в школу, которые учились в старом здании послевоенной постройки. О каком-либо ремонте и речи быть не могло – все сроки эксплуатации вышли, здание было аварийным.

Мечта коллектива школы и многих поколений учеников сбылась в 2008 году. В соответствии с Государственной программой развития школьного образования здесь начались работы по реконструкции школы: построен новый учебный корпус, появились новые помещения, кабинеты химии, физики, биологии, лаборатории, а также компьютерный класс. За счет Фонда развития детского спорта построен спортзал, сейчас тут действует около десятка спортивных секций и 20 кружков.

"Мы очень довольны тем, что наша школа преобразилась до неузнаваемости. Теперь мы с помощью родителей стараемся поддерживать надлежащий порядок. Так, недавно уложили линолеум в двух классах, соорудили дорожки в школьном саду. Благодаря этому существенно возросла успеваемость и посещаемость, дети с удовольствием ходят в школу", – говорит директор Мавлюда Хужаназарова. А в ближайшее время здесь будут чествовать защитников Родины, чуть позже будут проведены мероприятия в честь дней рождения великих классиков Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура.

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