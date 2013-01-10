Узбекистан откроет посольство в Султанате Оман

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан, возглавляемая начальником управления по сотрудничеству со странами Ближнего и Среднего Востока Министерства иностранных дел Фархадом Хакимовым, посетила на этой неделе Султанат Оман.

Как сообщают оманские СМИ, в Маскате узбекскую делегацию принял генеральный секретарь МИД Омана Саид Бадр бин Хамад бин Хамуд аль Бусаиди. На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях дружбы и сотрудничества между двумя странами, перспективах их расширения и диверсификации в дипломатической, экономической, научно-культурной областях.

Стороны обсудили ход подготовительных работ к открытию посольства Узбекистана в Султанате Оман, а также подготовку к проведению первого заседания узбекско-оманского совместного комитета по сотрудничеству, которое состоится в первом квартале 2013 года в Ташкенте.

Напомним, в октябре 2009 года состоялся официальный визит Президента Узбекистана Ислама Каримова в Оман, по итогам которого стороны договорились об открытии дипмиссий двух стран в Ташкенте и Маскате. В ходе визита были также подписаны важные соглашения об основах двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, воздушном сообщении, более десятка документов по совместной деятельности в нефтегазовой, химической и строительной отраслях, системе образования, туризма, культурной и гуманитарной сферах.

23 октября 2012 года в Ташкенте прошел 2-й раунд узбекско-оманских политических консультаций, на которых обсуждались вопросы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и другие актуальные аспекты двусторонних отношений.

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