В целях обеспечения занятости населения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января в Фуркатском районе Ферганской области прошла беседа за "круглым столом" на тему "Совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения занятости населения – залог благополучной жизни".

В мероприятии приняли участие сотрудники центра обеспечения занятости населения, управления труда и социальной защиты, руководители предприятий, учреждений и организаций, предприниматели и бизнесмены, а также жители района.

Участникам собрания дана информация о государственной политике в сфере создания новых рабочих мест, льготах и привилегиях для предпринимателей и бизнесменов, которые оказывают помощь в обеспечении занятости населения.

Наряду с этим, выступающие дали предложения по совершенствованию Закона "Об обеспечении занятости населения", высказали свои мнения по поводу систематизации трудоустройства безработных граждан.

В конце беседы обобщены предложения и пожелания ее участников, а также намечен план мероприятий по проведению ярмарок вакансий.

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