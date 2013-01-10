В Намангане прошла встреча студентов с воинами трех поколений

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Доме-музее памяти и почестей Намангана прошло традиционное мероприятие по случаю приближающегося Дня защитников Родины. Во встрече за "круглым столом" приняли участие военнослужащие Наманганского гарнизона, ветераны Второй мировой войны, воины-интернационалисты, курсанты автошколы "Ватанпарвар", студенты.

Гости сначала осмотрели экспозицию музея, которая произвела на них большое впечатление. Ветеран войны Абдугаппор Жаббаров выступил в роли гида и знакомил молодежь с образцами оружия и снаряжения времен войны.

"Я служу в Намангане всего четыре месяца и с удовольствием знакомлюсь с его достопримечательностями. В этом музее я впервые, и меня поразила обширная и интересная экспозиция, посвященная периоду Второй мировой и афганской войн, обретения независимости и становления нашей страны, редкие волнующие экспонаты: фотографии военных лет, письма-треугольники", – говорит начальник отдела Янгикурганского РОДО старший лейтенант Акмал Умрзаков. Надо чаще приводить сюда молодежь, такие экскурсии – весьма действенный фактор в военно-патриотическом воспитании молодежи, считает он.

Особое внимание гостей привлекла и книжная выставка, организованная областным информационно-ресурсным центром и ИРЦ академического лицея при НИТИ.

Вел встречу с воинами разных лет актер областного театра драмы и комедии Баходир Жураев. Он тепло поздравил военных, исполнил популярные песни и репризы, в частности, рассказал анекдот про современных десантников, которые умудряются говорить по сотовому телефону во время прыжков с парашютом и посылают любимым привет с неба.

На высоте был артист городского отдела культуры и спорта Бекмухаммад Каюмов и другие мастера искусств.

С докладом об истории Вооруженных Сил независимого Узбекистана выступила научный сотрудник, кавалер медали "Шухрат" Сайера Шамсибаева.

Присутствующих тепло поздравил и старший лейтенант А. Умрзаков и заместитель начальника областного управления по делам культуры и спорта Озода Усманова. После этого состоялось вручение подарков и чаепитие.

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