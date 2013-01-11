Зарплаты бухгалтеров и юристов в Бухаре увеличатся на четверть, а местные бюджеты на 15 млрд.

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Тарифные ставки оплаты труда бухгалтеров и юристов бюджетных организаций Бухарской области увеличены с 1 января текущего года на 25 процентов, сообщила в среду местная пресса, опубликовавшая доклад начальника областного финансового управления Фархода Умарова.

"Размер средней заработной платы бухгалтеров, работающих в бюджетной сфере, ниже средней зарплаты бюджетников на 30-40 процентов, а по сравнению с хозрасчетными организациями – в два раза. Текучесть кадров в бюджетных организациях в год составляет по наблюдениям 6 процентов",- говорится в докладе.

На основании Постановления Президента "О макроэкономических показателях Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2013 год" были приняты основные параметры местного бюджета Бухарской области, согласно которым доходы и расходы региона в 2013 году составят 804 миллиарда сумов.

В частности, 40 миллиардов из них будут направлены на повышение зарплат и приравненных к ним выплат. Расходы на социальную сферу составят свыше 696,5 миллиардов сумов (86 процентов общих расходов всего бюджета).

На текущие расходы системы здравоохранения направят более 197,5 миллиардов сумов, что по сравнению с прошлым годом на 23 процента больше. На развитие науки в этом году чиновники готовы потратить в полтора раза больше чем в прошлом – 606 миллионов сумов. На строительство филиала Ташкентского института ирригации и мелиорации в Бухаре предусмотрено выделение 8 миллиардов 250 миллионов сумов. Также на 1,3 раза увеличивается финансирование сфер культуры и спорта 6 миллиардов 203 миллиона сумов.

Порядка 32 миллиардов сумов будет израсходовано в ходе благоустройства и 1 миллиард на работах, связанных с дренажными системами. Кроме того в бюджет области включены ремонт сельских автодорог, водопроводных сетей, жилья, кладбищ.

Доходы местных бюджетов в этом году пополнятся за счет сборов от перерегистрации автотранспортных средств, поступающих в республиканский бюджет, штрафов, взыскиваемых гражданскими судами и налоговыми органами, сборов за получение паспорта и тому подобное. Это нововведение предусмотрено в целях укрепления доходной базы местных бюджетов, которые должны увеличиться предположительно на 15 миллиардов сумов.

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