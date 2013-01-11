Продукции стало больше

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Новое оборудование, установленное в конце прошлого года, позволило увеличить количество выпускаемой продукции частной фирмы "Гиждуванинвестпласт" Гиждуванского района Бухарской области Узбекистана до 12 наименований.

ЧФ специализируется на выпуске пластмассовых изделий бытового назначения – ведра, тазы, различного рода посуда и другая утварь. Благодаря модернизации производства увеличилось и качество товара, и без того популярного в области.

Работающие на предприятии специалисты прошли профессиональное обучение и относятся к своему делу с полной ответственностью.

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