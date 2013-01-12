Кургантепинский парк - лучший в Узбекистане

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Об этом стало известно по результатам республиканского конкурса "Самый образцовый парк культуры и отдыха", проходившего 9-10 января в Самарканде.

Организаторы конкурса - международный благотворительный фонд "Олтин мерос" - отметили, что из всех районных парков Кургантепинский выделяется особым национальным колоритом, приспособлен к гармоничному отдыху как детей, так и взрослых, насыщен увлекательными атракционами, тенист и обширен.

Стоит отметить, что в Кургантепинском парке также планируют открыть шахматный клуб, здание для администрации с комнатами духовности и просвещения. Для этого районный хокимият намеревается привлечь средства предпринимателей, организовать народные хашары (субботники) и инициативную молодежь, чтобы каждые выходные организовывать в парке культурные мероприятия - концерты, игры КВН, выставки и спортивные состязания.

По словам жителей Кургантепы, было бы неплохо, если в зимнее время года парк также функционировал, и дети могли играть в снежки не во дворе и на дорогах, а в защищенном от автомобилей, специально предназначенном для отдыха месте - в лучшем районном парке Узбекистана.

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