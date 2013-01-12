Беседа на тему духовности

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе № 7 Пастдаргомского района Самаркандской области 11 января состоялась открытая беседа на тему повышения духовности, правовой культуры населения, а также обеспечения стабильности социальной обстановки в период глобализации и информатизации.

Участники мероприятия – преподаватели и активные ученики школы, сотрудники отделения народного образования, районного хокимията, ОДМ "Камолот", активисты политических партий района обсудили угрозы, представляющие опасность общественной безопасности.

В частности, выступающие всесторонне проанализировали идеологическую угрозу со стороны миссионерства, догматизма и прозелитизма, которые представляют опасность стабильности социальной обстановки, рассмотрели факторы, способствующие формированию этих явлений. Также были предложены меры по борьбе против этих антиобщественных проявлений.

Наряду с этим, участникам мероприятия подробно разъяснены предписания Закона Республики Узбекистан "О свободе совести и религиозных организациях", отмечены статьи, запрещающие миссионерскую деятельность на территории государства.

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