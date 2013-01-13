Лучшая в караульных войсках

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. По итогам 2012 года войсковая часть караульной службы Навоийской области под командованием подполковника З.Юлдашева признана лучшей в системе Министерства внутренних дел Узбекистана, входящих в состав Вооруженных Сил страны.

Подразделения данной войсковой части несут службу на особо охраняемых и стратегических объектах Навоийской и Бухарской областей. В прошедшем году в части не допустили ни одного нарушения устава караульной службы, ни одного случая неуставных взаимоотношений. В части созданы все условия для несения службы, учебы и отдыха военнослужащих. Кинологи подразделения показали лучший результат на соревнованиях караульных войск МВД по служебному собаководству. Команда военнослужащих "Фидокор" стала чемпионом области.

Личный состав войсковой части с большим воодушевлением всречает свой пофессиональный праздник - День защитников Родины.

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