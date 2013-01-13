Чествование борцов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. На днях состоялась встреча хокима области Э.Турдимова с лучшими навоийскими борцами и их наставниками, успешно выступившими на республиканских и международных соревнованиях. На прошедшем в прошлом году в Англии седьмом чемпионате мира по курашу навоиец Бекзод Досткулов занял первое место. Победителем международного турнира в этом же виде спорта, который состоялся в Ташкенте, вернулся домой и его брат Шерзод Досткулов.

Впервые за всю историю Кубка Узбекистана, навоийский борец Алишер Худойбердиев вошел в тройку сильнейших и завоевал бронзовую медаль.

Во встрече также приняли участие ответственные работники управления по делам культуры и спорта, ветераны национальной борьбы кураш.

Глава администрации области поблагодарил спортсменов за успешные выступления на спортивных аренах и пожелал им новых успехов в будущем.

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