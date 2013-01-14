Детские спортпощадки почти готовы

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января в Каршинском национальном культурном центре прошло собрание Форума социально ответственных граждан, на котором обсуждались вопросы строительства новых спортивных площадок для детей. В ноябре прошлого года Форум социально ответственных граждан выступил с инициативой построить во дворах многоэтажных домов новые спортивные площадки.

После изучения состояния детских спортивных площадок в городе было решено построить 21 площадку для детей. На сегодняшний день строительство объектов завершено, но представители городского хокимията и управления по культуре и спорту рекомендовали установить дополнительное игровое оборудование: качели, горки, карусели, качалки, лазы, сюжетно-ролевое оборудование для малышей.

В ходе обсуждения данного проекта были высказаны предложения о строительстве во дворах беседок, скамеек и детских лабиринтов. Во 2-м и 5-м микрорайоне решено организовать пришкольные стадионы, спортивную площадку, детскую игровую площадку и другие спортивные детские объекты.

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