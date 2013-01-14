Семинар для маммологов

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января в Кашкадарьинском областном управлении здравоохранения прошел семинар на тему "Профилактика заболеваний молочной железы", организованный ННО "Женское собрание" и врачами-волонтерами, участвующими в мероприятиях Ассоциации по раку молочной железы "Во имя жизни!".

На семинаре, куда были приглашены врачи-маммологи из всех медицинских учреждений области, обсуждались актуальные вопросы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации женщин с диагнозом рак молочной железы. Как было отмечено на семинаре, главной задачей в развитии методологии диагностики и лечения этих заболеваний является обмен опытом с ведущими онкологами Узбекистана.

В ходе таких встреч местные специалисты смогут обсудить современное развитие онкологической науки и практики, а также получить конкретные рекомендации по внедрению различных разработок в практическую медицину. Ведущие клинки столицы уделяют большое внимание разработке и совершенствованию принципов и методов диагностики и лечения раковых заболеваний, поэтому просто необходимо установить тесное взаимодействие в плане обучения и повышения профессионального уровня местных специалистов.

Местным специалистам было рекомендовано как можно чаще проводить акции бесплатного осмотра женщин, формировать бригады из специалистов и выезжать в отдаленные районы, чтобы на месте провести осмотр женщин. Некоторые женщины, проживающие в отдаленной от города местности, пренебрегают осмотрами, а ведь для успешного лечения самое главное – как можно раньше обнаружить заболевание и своевременно поставить диагноз.

В заключение представители "Женского собрания" рассказали о намеченных акциях, которые планируют реализовать уже в первые два месяца 2013 года. Было высказано мнение о том, что общественные организации должны принять активное участие в запланированных мероприятиях, и тогда специалисты смогут охватить большую часть жителей.

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