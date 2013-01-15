Внимание защитникам Родины

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. В Доме офицеров города Самарканда 14 января состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Родины, которое было организовано по инициативе областного территориального отдела "Самаркандкино".

На мероприятии, в котором приняли участие военнослужащие и члены их семей, прозвучали слова благодарности за честную, отважную службу, поздравления в адрес защитников Родины.

В процессе мероприятия был продемонстрирован художественный фильм, посвященный жизни военнослужащих. Также состоялась концертная программа с участием знаменитых певцов и деятелей искусства Самаркандской области.

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