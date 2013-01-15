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В Узбекистане реформируется система благоустройства городов
15.01.2013 18:27

ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Узбекистана принял постановление "О мерах по совершенствованию организации работ по благоустройству населенных пунктов Республики" (№4 от 10 января 2013 года), которым предусмотрена реформа системы организаций, занимающихся благоустройством городов страны.

Как отмечается в документе, в городах и районах Республики отсутствует единый подход в организации деятельности подразделений по благоустройству, которые функционируют в разных организационно-правовых формах с различными структурами управления. В результате снижается эффективность организации работ по благоустройству населенных пунктов.

В этой связи, в целях дальнейшего совершенствования организации и управления работами по благоустройству городов и районов Узбекистана, а также оптимизации расходов местных бюджетов правительством принято решение о реорганизации действующих в городах и районах Республики организаций (подразделений) по вопросам благоустройства и создании на их базе управлений благоустройства.

Основными задачами данных управлений является своевременное и качественное выполнение работ по содержанию и эксплуатации объектов благоустройства в соответствии с градостроительными и санитарными нормами и правилами. В частности:

  • озеленение улиц, скверов, бульваров, мемориальных комплексов и других зеленых зон общего пользования, проведение агротехнических мероприятий по содержанию (уходу) за зелеными насаждениями, борьбе с их вредителями и болезнями;
  • содержание, капитальный и текущий ремонт дорожно-мостового хозяйства (дорожное полотно проезжей части улиц, тротуары, остановочные навесы, подземные переходы, мосты, транспортные развязки и путепроводы, бортовые бордюры, водоотводящие сети и другие искусственные сооружения);
  • содержание, капитальный и текущий ремонт межхозяйственных сельских автомобильных дорог;
  • содержание, капитальный, текущий ремонт и другие работы по эксплуатации дренажного хозяйства (вертикальные и горизонтальные скважины, открытые и закрытые коллектора, искусственные водоемы, насосные станции, осуществляющие откачку подземных и дождевых вод) и фонтанов;
  • содержание, капитальный и текущий ремонт и другие работы по эксплуатации сетей наружного освещения дорог и улиц, с внедрением современного оборудования и технологий в целях экономии электрической энергии;
  • отлов и доставка в государственные ветеринарные отделы безнадзорных, в том числе бесхозяйных собак, кошек и хищных животных, с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
  • содержание и эксплуатация мест погребений (кладбищ) и сооружений намогильных памятников в соответствии с экологическими нормами, санитарными, градостроительными и иными нормами и правилами;
  • санитарная очистка объектов благоустройства с учетом сезонных требований.

Постановлением утверждены Типовое положение об управлениях благоустройства городов и районов, а также типовые структуры управлений благоустройства города Нукуса, городов-областных центров, городов областного (республиканского – в Республике Каракалпакстан) подчинения и районов, а также города Ташкента.

В документе отмечается, что в целях совершенствования организации и управления работами по благоустройству столицы, постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 ноября 2010 г. № 251 утверждены организационная структура, структура аппарата и Положение о Главном управлении благоустройства при хокимияте города Ташкента.

Правительство поручило региональным властям в месячный срок выделить и разместить управления благоустройства в необходимых административных и производственных помещениях, а также укомплектовать их квалифицированными специалистами, инженерно-техническим и производственным персоналом. Для координации вопросов реорганизации и создания управлений благоустройства в городах и районах создана рабочая группа.

УЗИНФОРМ

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