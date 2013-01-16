Совместные усилия в целях недопущения негативной видеопродукции

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января в Навои за "круглым столом", в работе которого приняли участие представители управления внутренних дел, областной прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, управлений народного и среднеспециального профессионального образования, общественности и средств массовой информации, обсуждались пути объединения усилий в вопросах недопущения в молодежную среду видеопродукции порнографического содержания, со сценами насилия и жестокости. Было отмечено, что в прошедшем 2012 году в области зафикцировано 11 административных правонарушений, связанных с распространением порнографической видеопродукции и 3 пропагандирующих культ насилия и жестокости. Подростками совершено 2 уголовных преступления под влиянием указанной продукции.

Выступившие на "круглом столе" решили объединить свои усилия в борьбе против негативного влияния на подростков порнографической видеопродукции, совместно с общественным движением молодежи "Камолот", махаллинскими комитетами и средствами массовой информации усилить профилактическую работу среди молодежи, общественный контроль за работой Интернет-клубов и игротек.

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