В Ташкенте открылась выставка художницы из России

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. В рамках проекта "Россия – Узбекистан: культурные узы дружбы" 14 января в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялось открытие персональной выставки российской художницы Ларисы Шартан "Мой Кавказ". В мероприятии приняли участие художники, студенты творческих вузов, журналисты.

В экспозицию вошли полотна художницы, созданные за последние три года – "Родной аул", "Дагестан", "Кубачи", "Мой Кавказ" и другие, где она постаралась отразить самобытность своей Родины.

Лариса Шартан родилась в Адыгейском ауле, в краю гор и легенд. Наряду с живописью она занимается декоративно-прикладным искусством – создает картины из натуральной кожи и сухоцветов. Ее работы поражают стройностью композиции, разнообразием тем, непривычным использованием самых обычных материалов. Картины художницы выставлялись во многих музеях Краснодарского края. Она активный участник городских, краевых и международных выставок.

На открытии экспозиции Л.Шартан поблагодарила Представительство Россотрудничества в Узбекистане за предоставленную возможность показать посетителям выставки свои работы. Она отметила красоту Узбекистана, гостеприимство узбекского народа, подчеркнув схожесть обычаев и традиций двух стран. Узбекистанские коллеги художницы со своей стороны поздравили Ларису и пожелали ей дальнейших творческих успехов.

Работа выставки продлится до 22 января.

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