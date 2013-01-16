Узбекистан планирует закупить в ФРГ автобусы, работающие на сжатом газе

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Элёром Ганиевым с 14 по 21 января находится с рабочим визитом в городе Франкфурте (ФРГ) для проведения переговоров с руководством немецкой компании "Daimler AG".

В состав узбекской делегации вошли замхокима города Ташкента, председатель Ассоциации "Тошшахартрансхизмат" Ш.Мухамеджанов, первый секретарь Посольства Узбекистана в ФРГ М.Расулов и начальник отдела по развитию и координации инвестиционной и внешнеэкономической деятельности Ассоциации "Тошшахартрансхизмат" Б.Холматов.

Как сообщает пресс-служба столичной транспортной ассоциации, целью визита является проведение переговоров о сотрудничестве по приобретенным в 2008, 2009, 2012 годах автобусам модели "Mercedes-Benz Conecto Low Floor", а также ознакомление с новыми моделями автобусов "Mercedes-Benz" и автобусов, работающих на сжатом природном газе.

Ассоциация "Тошшахартрансхизмат" сотрудничает с компанией "Daimler AG" с 1994 года. За этот период Узбекистаном для обслуживания города Ташкента закуплено более 1000 единиц автобусов "Mercedes-Benz" различных модификаций, зарекомендовавших себя как комфортабельный и надежный транспорт.

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