Выпускников колледжей на работу примет БНПЗ

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Свыше 60 выпускников профессиональных колледжей получили работу по итогам ярмарки свободных рабочих мест, прошедшей вчера в Караулбазарском районе Бухарской области Узбекистана.

11 из них трудоустроились на крупнейшем предприятии региона - Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. Остальные получили направления на другие предприятия и в организации района.

Также в ходе мероприятия составлены трехсторонние договора о прохождении выпускниками производственной практики с последующим трудоустройством.

Всего же по итогам прошлого года в районе проведено 9 ярмарок вакансий, в результате которой получили работу около 500 человек.

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