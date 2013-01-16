Выпускников колледжей на работу примет БНПЗ

Выпускников колледжей на работу примет БНПЗ16.01.2013 17:32
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Свыше 60 выпускников профессиональных колледжей получили работу по итогам ярмарки свободных рабочих мест, прошедшей вчера в Караулбазарском районе Бухарской области Узбекистана.
11 из них трудоустроились на крупнейшем предприятии региона - Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. Остальные получили направления на другие предприятия и в организации района.
Также в ходе мероприятия составлены трехсторонние договора о прохождении выпускниками производственной практики с последующим трудоустройством.
Всего же по итогам прошлого года в районе проведено 9 ярмарок вакансий, в результате которой получили работу около 500 человек.
УЗИНФОРМ