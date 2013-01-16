Женщины против торговли людьми

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января в зале заседаний Навоийского областного хокимията состоялось совещание постоянно действующей рабочей группы областного Комитета женщин по вопросам повышения эффективности борьбы против торговли людьми.

В совещании приняли участие председатели областного, городских и районных комитетов женщин, а также члены постоянно действующих рабочих групп борьбы против торговли людьми.

В выступлениях отмечалось, что в сети работорговцев в наши дни, к сожалению, часто попадает не только молодежь, но и женщины, и что в работе с потерпевшими особое внимание необходимо уделять их адаптации, их медицинскому обследованию и лечению, трудоустройству. Указывалось на необходимость усиления ответственности правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и отделов по труду и социальной защите населения в решении данной проблемы, выработки совместных действий в работе против торговли людей махаллинских комитетов, образовательных учреждений и молодежного движения "Камолот".

На совещании с учетом высказанных предложений был разработан комплекс мероприятий и совместных действий по борьбе с торговлей людьми.

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