В честь 50-летия Елисейского договора во Французском институте в Ташкенте пройдет показ фильмов

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. В рамках различных культурных мероприятий, организованных в 2012 - 2013 годах по случаю 50-летия со дня подписания Елисейского договора, Посольство Федеративной Республики Германия и Посольство Франции в Узбекистане, при участии Гете-Института в Ташкенте и Французского Института в Узбекистане представляют коллекцию лучших короткометражных фильмов, созданных выпускниками программы "Atelier Ludwigsburg-Paris".

Показ фильмов состоится в 22 января во Французском Институте в Узбекистане (Ташкент). Об этом сообщает отдел прессы и культуры германского дипломатического представительства в Узбекистане.

Елисейским договором, подписанным 22 января 1963 года, Конрад Аденауэр и Шарль де Голль скрепили франко-немецкую дружбу, что стало важнейшим событием в Европе и в мире. На основе этого договора были созданы молодежные программы обмена, города-побратимы, партнерства между университетами и исследовательскими центрами, а также многочисленные совместные предприятия.

"Atelier Ludwigsburg-Paris" – это одногодичная образовательная программа для начинающих европейских режиссеров. Ее организаторами выступают Баден-Вюртембергская киноакадемия в Людвигсбурге, Высшая национальная школа в области кино и аудиовизуальных искусств "La Fémis" в Париже в партнерстве с Национальной школой кино и телевидения в Лондоне.

Авторитетные представители кино- и медиаиндустрии делятся своим опытом с 18 участниками со всей Европы, которые по итогам образовательной программы создают короткометражные фильмы совместно с франко-немецким телеканалом ARTE и немецким каналом SWR, отмечает отдел прессы и культуры посольства Германии в Ташкенте.

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