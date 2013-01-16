Хорезмский Корейский культурный центр отпраздновал 21-ю годовщину Вооруженных Сил Узбекистана

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 21-ю годовщину Вооруженных Сил Узбекистана отметил и Хорезмский корейский культурный центр. В эти январские холодные дни в уютном и по-семейному теплой атмосфере собрались представители корейской диаспоры Ургенча.

С приветственным словом выступила председатель Корейского культурного центра Хорезма А. Ким. Руководитель корейской диаспоры в Хорезме поздравила соотечественников с праздником. Также она отметила исключительную роль Вооруженных Сил Узбекистана в обеспечении и сохранении мира и спокойствия на территории Республики, чтобы мы могли спокойно жить и трудиться.

Молодежной группой Корейского культурного центра была подготовлена концертная программа. Звучали стихи, песни военных лет, под звуки фронтового вальса кружились как молодежь, так и люди старшего поколения.

В незатейливых веселых конкурсах-викторинах мог принять участие любой из гостей. Победителям от центра вручены символические сувениры на память о празднике.

"Мир, спокойствие, благополучная жизнь народа – это бесценные блага независимости. Для всех без исключения людей на Земле мир и спокойствие являются основными условиями для нормальной и полноценной жизни. Именно поэтому наши мужчины, кто стоял и стоит на страже мира и безопасности Родины по праву пользуются особым почетом и вниманием", – говорит представитель корейской диаспоры Хорезма Ольга Шегай.

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