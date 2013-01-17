За развитие женского предпринимательства

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. В педагогическом колледже Самаркандского района 15 января состоялось мероприятие, посвященное развитию женского предпринимательства.

Организатором мероприятия выступило областное отделение Ассоциации деловых женщин "Тадбиркор аёл". Его цель заключалась в повышении правовых и экономических знаний и навыков женщин и девушек, решивших начать свой бизнес, консультирование в предпринимательской деятельности.

В мероприятии приняли участие выпускники колледжа, а также женщины и девушки, которые начали свой бизнес в районе.

Участникам мероприятия разъяснена цель мероприятия, необходимость знания сильных и слабых сторон собственного бизнеса. Участникам также освещены пути открытия и ведения своего дела, получения льготных кредитов, а также изучения рынка, управления ресурсами и реализации своих бизнес-идей.

В процессе беседы подняты вопросы и предложения, касающиеся получения определенного кредита для того, чтобы начать собственный бизнес. Предложено пересмотреть некоторые законодательные нормы для частных предпринимателей.

УЗИНФОРМ