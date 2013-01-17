



В целях повышения политической активности населения



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января в Бувайдинском районном отделе народного образования состоялся учебный семинар на тему "Роль и место политических партий в деле формирования политической и правовой грамотности населения". В мероприятии, организованном по инициативе районного хокимията, отдела народного образования, районных Кенгашей политических партий, приняли участие председатели первичных партийных организаций, преподаватели общеобразовательных школ района, представители районного отдела народного образования, фонда "Махалля" и широкой общественности. Цель мероприятия заключалась в повышении политической и правовой грамотности населения. Выступавшие говорили о программной линии политических партий, повышении политической грамотности населения. Освещены законодательные акты, регламентирующие деятельность партийных организаций, участии в их работе каждого гражданина страны. В ходе мероприятия были затронуты вопросы обеспечения занятости населения. Участники предложили в качестве решения проблемы безработицы строительство в крупных населенных пунктах небольших мини-заводов по переработке хлопковолокна. Отмечено, что в свою очередь родители также обязаны обучать детей различным ремеслам, профессиям, правильно организовывать их досуг. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи