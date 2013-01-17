Инвестиции в ум и науку

ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января в столице завершился прием заявок на Программу педагогических грантов 2012 года, организатором которой является Фонд Форум.

Всего в течение трех месяцев, период с 1 октября до 31 декабря, было принято 1530 проектов. Следует отметить, что теперь отборочная комиссия для оказания поддержки отберет только 50 победителей, которые в дальнейшем получат материальное вознаграждение в виде грантов для развития и реализации проектов в области образования.

Награждение победителей состоится в начале февраля. В церемонии награждения примет участие председатель попечительского совета Фонда Форума Гульнара Каримова.

По итогам присланных анкет, наибольшее количество заявок (900) поступило от преподавателей вузов, а также в общей сложности 412 заявки от колледжей и лицеев и 218 проектов от учителей школ. Это большой результат по сравнению со стартом проекта в 2006 году.

Необходимо отметить, что средства, которые будут выделены на поддержку, помогут преподавателям в проведении открытых занятий, публикаций брошюр и специальных пособий.

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