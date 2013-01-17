Приз турнира памяти в Намангане достался детям

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. В среду на кортах ДЮСШ № 25 завершился теннисный турнир памяти заслуженного работника кооперации Республики Узбекистан Бурхониддина Абдуганиева и заслуженного журналиста Республики Узбекистан Фархода Юлчиева.

В свое время они много сделали для пропаганды в области этой игры, сами успешно выступали на соревнованиях любителей.

В этот раз в турнире приняло участие 26 любителей тенниса. Причем многие из них неоднократно встречались в поединках на кортах с Б. Абдуганиевым и Ф. Юлчиевым.

Призы областной теннисной федерации участники соревнования разыгрывали в парах. Без поражений прошел турнирную дистанцию дуэт в составе Адхамжона Зиятова, директора спортшколы олимпийского резерва № 1 и представителя областного суда Баходира Ахмаджанова. Они и стали обладателями главного приза – телевизоров. Победители соревнования призы отдали на благотворительность.

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