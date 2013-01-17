Ярмарка труда

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. В рамках программы повышения уровня занятости населения 16 января в Куштепинском районе Ферганской области состоялась ярмарка вакансий, организованная отделом труда и социальной защиты населения района.

В мероприятии, организованном совместно с районным хокимиятом, Центром содействия занятости, приняли участие свыше 15 предприятий, организаций и учреждений, которые предложили около 85 свободных рабочих мест. Также предложившие рабочие места организации и предприятия показали образцы выпускаемой ими продукции.

По результатам ярмарки вакансий 47 человек получили новую работу. 15 участникам мероприятия даны соответствующие юридические консультации в рамках Трудового кодекса Республики Узбекистан. Вместе с этим, желающие овладеть новыми специальностями были направлены на учебные курсы по швейному и золотошвейному делу, другим видам ремесленничества.

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