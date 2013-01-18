Обсуждены права и свободы предпринимателей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. В городе Кувасае Ферганской области 17 января прошло мероприятие на тему "Малый бизнес и частное предпринимательство – основа экономического благополучия общества". В мероприятии, посвященном поддержке субъектов третьего сектора, недопущению незаконного вмешательства в деятельность представителей малого бизнеса и частного предпринимательства, приняли участие специалисты хокимията по экономическим вопросам, Торгово-промышленной палаты Узбекистана, сотрудники правоохранительных органов, предприниматели и бизнесмены.

Отмечено, что в стране осуществляются значительные работы по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства. В этом направлении огромное внимание уделено защите прав и законных интересов субъектов третьего сектора.

В процессе мероприятия обсуждены предписания законодательных актов регламентирующих проверки и контроль деятельности субъектов предпринимательства, а также разрешительные процедуры. Разъяснены льготы и преференции, определенные в Указе главы государства "О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению деловой среды и предоставлению большей свободы предпринимательству".

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