Министр здравоохранения Узбекистана принял главу представительства ВОЗ

ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. Вновь назначенный глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане доктор Асмус Хаммерих посетил на этой неделе Министерство здравоохранения Республики, где был принят министром Анваром Алимовым. В мероприятии также приняли участие руководящий аппарат Минздрава, национальные координаторы программ ВОЗ в Узбекистане, а также сотрудники представительства ВОЗ.

Приветствуя участников встречи, министр здравоохранения А.Алимов поздравил А.Хаммериха с назначением на высокую должность. Он рассказал о состоянии и перспективах сотрудничества Узбекистана с Всемирной организацией здравоохранения. В своем выступлении министр затронул такие темы, как охрана материнства и детства, борьба с инфекционными (ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия, грипп и другие) и неинфекционными заболеваниями (онкология, кардиология, психиатрия, ЗОЖ, борьба с алкоголизмом и табакокурением и другие).

По данным главы Минздрава, ежегодно около 100 узбекских специалистов при поддержке ВОЗ участвуют в различных тематических мероприятиях, как в Узбекистане, так и за рубежом. Отечественные ученые обмениваются опытом с зарубежными коллегами. ВОЗ также поддерживает привлечение международных экспертов в Узбекистан для проведения учебных семинаров для работников отрасли.

Было подчеркнуто, что назначение нового представителя ВОЗ в Ташкенте призвано дать новый импульс для продолжения плодотворного диалога и повышения его эффективности в осуществлении ряда перспективных проектов в области охраны здоровья населения.

Асмус Хаммерих со своей стороны выразил благодарность за теплый прием и поздравления и отметил основные достижения Узбекистана в осуществлении Целей развития Тысячелетия. Он также сообщил о необходимости начала разработки приоритетных направлений сотрудничества между Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Узбекистана на 2014-2015 годы. При этом стороны подчеркнули, что новые приоритеты должны быть логическим продолжением действующих программ сотрудничества ВОЗ с Минздравом в 2012-2013 годах.

В конце мероприятия министр здравоохранения Анвар Алимов от имени всех присутствующих пожелал Асмусу Хаммериху успехов в новой должности.

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