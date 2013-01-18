В целях развития ИКТ

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января в городе Коканде состоялся семинар-тренинг на тему "Информационно-коммуникационные технологии – перспектива развития современного общества".

В мероприятии, организованном по инициативе областного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, приняли участие сотрудники государственных учреждений, предприятий и организаций.

В процессе мероприятия разговор шел о новостях в сфере информационных технологий, законодательных актах и правовых документах, принятых в стране в сфере ИКТ, электронном документообороте, проблемах информационной безопасности и др.

В качестве лекторов в мероприятии участвовали ведущие отраслевые эксперты, имеющие практический опыт внедрения информационных технологий в работу госучреждений. В конце семинара-тренинга проведены тестовые испытания по укреплению навыков полученных в ходе мероприятия.

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