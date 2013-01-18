В Намангане начинается подготовка к очередному призыву в армию

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов издал решение об обеспечении исполнения в области Постановления Президента Узбекистана № 1895 от 28 декабря 2012 года "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы".

В решении хокима области четко определены все необходимые меры по проведению в феврале-марте 2013 года на высоком уровне призывной кампании, даны конкретные поручения руководителям соответствующих служб и ведомств.

Так, предусмотрено улучшение материальной базы областного и городского отделов по делам обороны, уточнен состав областной призывной комиссии.

Напомним, что на срочную военную службу из Наманганской области призывается порядка 200 – 300 юношей. Большая часть призывного контингента направляется в мобильный призывной резерв.

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