В центре внимания вопросы трудоустройства

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. Распоряжением хокима области во исполнение постановления Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан №344-II от 5 декабря 2012 года, в Навоийской области создана рабочая комиссия по организации и координации выполнения программы создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения.

В 2013 году особое внимание будет уделено трудоустройству, прежде всего, молодежи и женщин через развитие сферы услуг, промышленного производства, рыночной и социальной инфраструктуры, надомного труда, народного ремесленничества и семейного предпринимательства. Рабочие места будут созданы на базе вводимых в эксплуатацию новых объектов, построенных в рамках инвестиционных планов локализации производства, а также пунктов программ социально-экономического развития.

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