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Использование ИКТ на уроках английского языка
19.01.2013 11:22

ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января в Ташкенте состоялась церемония закрытия пятидневного семинара на тему: "Использование ИКТ на уроках английского языка".

В семинаре, организаторами которого выступили Британский совет в Узбекистане, Национальный портал "ZiyoNET", Министерство высшего и среднего специального образования, приняли участие учителя и преподаватели со всех регионов Республики.

- Как известно, 10 декабря 2012 года вышло постановление Президента Республики "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков". В связи с этим совместно с Министерствами высшего и среднего специального образования, Ассоциацией преподавателей английского языка в Узбекистане, специалистами Национального портала"ZiyoNET" мы сразу разработали комплексную программу, которая поможет улучшить знания английского языка,- отметила Наталья Царькова, менеджер по проектам Британского Совета.

Основной целью семинара было обучить преподавателей английского языка навыкам ИКТ, а преподавателей информационных технологий английскому.

Этот обмен состоялся благодаря тренерам, ведущим специалистам, которые в течение нескольких дней обучали по специальной программе, начало которой было заложено еще в декабре во время Недели английского языка в Ташкенте. Тогда же были выработаны проекты, конкурсы и другие мероприятия, которые позволять повысить уровень языка у учителей, а они, в свою очередь, - у школьников, учащихся и студентов.

 

Семинары для учителей проходили в школе № 89 по интерактивному методу. В ходе семинара были изучены многие web-сайты, информационные порталы.

По окончании семинара участникам семинара вручили сертификаты директор представительства Британского Совета в Узбекистане Стив МаКналти и представители Министерств, а также был объявлен конкурс на самого активного преподавателя Республики.

- Это только начало, впереди еще целый год, а значит еще больше семинаров, - отметили организаторы.

УЗИНФОРМ

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